शोषण के गंभीर आरोप, उत्तम स्वामी ने कथा बीच में छोड़ी, बोले- साजिश

Uttam Swami Controversy: शोषण के गंभीर आरोप झेल रहे श्रीपंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने शुक्रवार को कथा बीच में छोड़ दी। वे जबलपुर के भेड़ाघाट में बंधा हीरापुर स्थित अपने उत्तम सेवा संस्थान में कथा कर रहे थे। 15 फरवरी तक चलने वाली कथा का शुक्रवार को तीसरा दिन था। उत्तम स्वामी दोपहर 3.30 बजे तक कमरे से नहीं निकले। श्रद्धालु इंतजार करते रहे। शिष्यों ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया। व्यासपीठ पर बैठे शिष्य ने कथा सुनाई।