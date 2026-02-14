14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

भोपाल

एमपी के 5 श्रद्धालुओं की जयपुर में दर्दनाक मौत, भीषण सड़क हादसे से मचा हाहाकार

Jabalpur- जबलपुर से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार हादसे में मौत

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 14, 2026

Jabalpur pilgrims tragically killed in a road accident in Jaipur

Jabalpur pilgrims tragically killed in a road accident in Jaipur

Jabalpur- एमपी के 5 श्रद्धालुओं की राजस्थान में दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर के चाकसू में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोटा-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-52) पर सुबह करीब 5:30 बजे तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। शनिवार तड़के हुए इस भीषण सड़क हादसे से हाहाकार मच गया। चाकसू पुलिस SHO मनोहर लाल मेघवाल के मुताबिक, चाकसू में टिगरिया मोड़ के पास जयपुर की ओर जा रही कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। लोकल पुलिस और एक्सीडेंट रिस्पॉन्स टीम ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया।

जबरदस्त टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। एक महिला सहित कार सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जब कि एक युवक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सांसें थम गईं। मध्यप्रदेश के जबलपुर से ये श्रद्धालु खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे।

हादसे की सूचना मिलते ही चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची। सभी शवों को चाकसू अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार 4 मृतकों की पहचान हो चुकी है। कार हादसे में अखिलेश श्रीवास्तव की पत्नी रेशमा श्रीवास्तव, राजेश राय के बेटे पीयूष राय, बबलू रजक के बेटे रजक राहुल और ड्राइवर अनुराग की मौत हुई। एक अन्य मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है।

मृतकों के परिवार वालों को दुर्घटना की सूचना तुरंत दे दी

इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जय सिंह ने बताया कि मृतकों के परिवार वालों को दुर्घटना की सूचना तुरंत दे दी गई थी। मामले की जांच की जा रही है।

Updated on:

14 Feb 2026 02:45 pm

Published on:

14 Feb 2026 02:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 5 श्रद्धालुओं की जयपुर में दर्दनाक मौत, भीषण सड़क हादसे से मचा हाहाकार

