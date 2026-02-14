एमपी के 5 श्रद्धालुओं की जयपुर में दर्दनाक मौत, भीषण सड़क हादसे से मचा हाहाकार

Jabalpur- एमपी के 5 श्रद्धालुओं की राजस्थान में दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर के चाकसू में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोटा-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-52) पर सुबह करीब 5:30 बजे तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। शनिवार तड़के हुए इस भीषण सड़क हादसे से हाहाकार मच गया। चाकसू पुलिस SHO मनोहर लाल मेघवाल के मुताबिक, चाकसू में टिगरिया मोड़ के पास जयपुर की ओर जा रही कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। लोकल पुलिस और एक्सीडेंट रिस्पॉन्स टीम ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया।