20 हजार घरों के लिए जा रहीं बीमारी वाली सब्जियां, कॉलोनियों के सीवेज से पनप रहे खेत

MP News: बावड़ियां कलां का नाला आज खेती का पर्याय बन गया है, मगर यह खेती विभत्स और खतरनाक सच्चाई उजागर करती है। भोपाल के 20 हजार से अधिक घरों का गंदा सीवेज सीधे इस नाले में गिरता है और इसी गंदगी से करीब 600 एकड़ में फसलें उगाई जा रही हैं। इनमें 400 एकड़ में सिर्फ सब्जियां हैं, जिन्हें 380 परिवार उगाते हैं और यही परिवार इस जहरीले उत्पाद को खुद भी खा रहे हैं। नाले के किनारे करीब 240 बिजली और डीजल पंप की फौज चौबीसों घंटे सीवेज उलीच रहे हैं। यहां उगी हरी सब्जी देखकर कोई भी इन्हें खरीदना व खाना चाहेगा। लेकिन खेत, जड़, पौधा और फल आदि सब में जहर है। 13 नालियों का एक नाला चार किमी लंबा यह नाला मौत का जाल बुन रहा है।