IG अनुराग 4.65 करोड़ की संपत्ति के मालिक, दूसरे नंबर पर अरविंद सक्सेना, इनके हाथ खाली

MP IPS Property: केंद्रीय कार्मिक विभाग को आइपीएस अधिकारियों द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्योरे में आज पत्रिका की रिपोर्ट में फील्ड में पदस्थ आइजी की संपत्ति का सर्वे किया। इसमें रेजों में पदस्थ आइजी में सबसे ज्यादा संपत्ति 4.65 करोड़ इंदौर ग्रामीण में पदस्थ अनुराग के पास है। उनकी घोषित संपत्ति में आधे से अधिक उन्हें विरासत में या परिवार के संयुक्त खाते में मिली। इनके बाद ग्वालियर रेंज के आइजी अरविंद सक्सेना 2.62 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं तीन रेंज के आइजी रीवा के गौरव राजपूत, चंबल के सचिन अतुलकर और शहडोल की चैत्रा एन के पास कोई संपत्ति नहीं है।
उन्होंने दी गई जानकारी में निल लिखा है। जेल डीजी की सफाईमैन एक साल पहले बेच दी थी संपत्ति केंद्रीय कार्मिक विभाग को दी जानकारी में जेल डीजी वरूण कपूर ने भोपाल में 8 करोड़ की एक जमीन का जिक्र नहीं किया था। जबकि साल 2025 में उस जमीन का उल्लेख था। जिसे पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसके बाद जेल डीजी वरूण कपूर ने पत्रिका टीम से संपर्क कर अपनी उस संपत्ति के बारे में बताते हुए कहा कि 13 फरवरी 2025 को उस जमीन का विधिवत विक्रय कर दिया है। इसलिए मैंने उसको अपने आइपीआर से हटा दिया।
भोपाल में 15 लाख की कृषि भूमि, 30 लाख का आवासीय प्लॉट, इंदौर में 30 लाख की 1453.14 स्क्वायर फीट जमीन और सीहोर में 1.5 करोड़ कीमत की पत्नी के साथ 5 एकड़ जमीन। वहीं विरासत व साझा खाते में उन्हें बिहार के अररिया 15 लाख व 25 लाख की जमीन, पटना में 30 लाख का फ्लैट और 80 लाख की जमीन, दिल्ली में 90 लाख का फ्लैट।
भोपाल में 40 लाख की कीमत का एक डुप्लेक्स, जिसमें 6 लाख का लोन। जबलपुर में साझे में 3.85 करोड़ कीमत का पैतृक मकान, जिसे बेच दिया गया। जिससे इन्हें 96.26 लाख उनके हिस्से का मिला। बावडिय़ा कला में 1.26 करोड़ की आवासीय जमीन, जिसमें 1.11 करोड़ लोन। इनके पास कुल संपत्ति 2.62 करोड़ रुपए।
ग्वालियर में उनके नाम 93.42 लाख की 4452.06 स्क्वायर फीट जमीन, 45 लाख कीमत का भाई के साथ संयुक्त मकान जिससे सलाना 1.20 लाख की आमदनी और भोपाल के बरखेड़ा खुर्द में 45 लाख कीमत का एक आवासीय भूमि पत्नी के साथ संयुक्त साझे में।
राजस्थान के टोंक में 1.28 करोड़ कीमत की 8.2834 हेक्टेयर कृषि भूमि, राजस्थान के निवाई में 40.51 लाख कीमत की 7.0315 हेक्टेयर कृषि भूमि। इनके द्वारा घोषित संपत्ति में इन सभी की कुल बाजार कीमत 1.68 करोड़ रुपए करीब प्रदर्शित की गई है।
भोपाल में 45 लाख का मकान, छतरपुर में 50 लाख की 3.142 हे. कृषि भूमि, यूपी के महोबा में 17 लाख की कृषि भूमि जिससे 50 हजार की आमदनी, छतरपुर में पत्नी के नाम 28.60 लाख की 4.848 हे. जमीन, जिससे 3 लाख की सलाना आमदनी, महोबा में पुत्र के नाम 9 लाख की 1.175 हे. कृषि भूमि जिससे 80 हजार की सलाना आमदनी, महोबा में पुत्र के नाम 0.798 हे. कृषि भूमि सलाना आमदनी 60 हजार।
भोपाल के संजीव नगर में 30 लाख कीमत का आवासीय भूमि, भोपाल के बागसेवनिया के पास 1.30 करोड़ का कीमत का मकान इन सभी की कुल कीमत 1.60 करोड़ रुपए।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 54.30 लाख कीमत की 3100 स्क्वायर फीट जमीन, ग्वालियर में 26 लाख की कीमत का फ्लैट इनकी कुल कीमत 80.30 लाख रुपए।
