IG अनुराग 4.65 करोड़ की संपत्ति के मालिक, दूसरे नंबर पर अरविंद सक्सेना, इनके हाथ खाली

MP IPS Property: केंद्रीय कार्मिक विभाग को आइपीएस अधिकारियों द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्योरे में आज पत्रिका की रिपोर्ट में फील्ड में पदस्थ आइजी की संपत्ति का सर्वे किया। इसमें रेजों में पदस्थ आइजी में सबसे ज्यादा संपत्ति 4.65 करोड़ इंदौर ग्रामीण में पदस्थ अनुराग के पास है। उनकी घोषित संपत्ति में आधे से अधिक उन्हें विरासत में या परिवार के संयुक्त खाते में मिली। इनके बाद ग्वालियर रेंज के आइजी अरविंद सक्सेना 2.62 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं तीन रेंज के आइजी रीवा के गौरव राजपूत, चंबल के सचिन अतुलकर और शहडोल की चैत्रा एन के पास कोई संपत्ति नहीं है।