नशे के हॉट स्पॉट एमपी के ये शहर… गली-गली में बिक रही मौत की पुड़िया

MP News Patrika Sting Operation: प्रदेश में नशे ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। यही कारण है कि आपके घर, बच्चों के स्कूल-कॉलेज और आपके दतरों से चंद फर्लांग की दूरी पर नशे का काला कारोबार बेखौफ चल रहा है। महिलाएं- युवा गैंग चला रहे हैं। पैडलर बने बच्चे ग्राहकों को पुडिय़ा थमा रहे हैं। महज 50 से 100 रुपए में गांजे की पुड़िया बेची जा रही है। स्मैक और एमडी ड्रग्स भी धड़ल्ले से उपलब्ध है। खेत और औद्योगिक क्षेत्रों में केमिकल की आड़ में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। समाज और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वालों के इस नेटवर्क की परतें उधेडऩे पत्रिका के 25 रिपोर्टर मैदान में उतरे तो सिस्टम का खौफनाक सच सामने आया। कमोबेश हर गली-मोहल्ले में युवाओं की रगों में जहर घोलने की अघोषित दुकान नजर आई।