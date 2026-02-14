संसद में भिड़े दो पूर्व सीएम, शिवराज और दिग्विजय के बीच हुई नोक-झोंक

उप्र के सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने मप्र के ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना पर सरकार को घेरा। कहा, 11 मार्च 2025 को स्थापना की मंजूरी हो गई और 17 मई को राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश को लोकार्पण करना था, लेकिन 14 मई को प्रतिमा को अंदर नहीं जाने दिया गया। मप्र सरकार का रवैया लचीला है। लोग चाहते हैं कि प्रतिमा की स्थापना हो। (Union Budget Session 2026)