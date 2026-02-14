MP कांग्रेस में भूचाल, पार्टी हाईकमान ने 4 जिलों की कार्यकारिणी को किया भंग

MP Congress district executives dissolved: कांग्रेस की चार जिलों की हाल ही में घोषित कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एमपीसीसी ने छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज और झाबुआ जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी है। यहां एआइसीसी की गाइडलाइन का पालन न करते हुए जंबो कार्यकारिणी का गठन किया गया था। जबकि एआइसीसी की गाइडलाइन में यह संख्या सीमित की गई है। अब गाइडलाइन के अनुसार नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। अन्य जिलों में भी इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।