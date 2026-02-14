सरकार ने रातों-रात किए 11 IAS अफसरों के तबादले, यहां देखें पूरी सूची

आगर मालवा जिले की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहीं नंदा भलावे कुशरे को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का परियोजना संचालक और स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव कमल सोलंकी को रायसेन जिले का मुख्य कार्यक्रम अधिकारी बनाकर भेजा है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अवसरों में शामिल शाजापुर जिले के अपर कलेक्टर भुरला सिंह सोलंकी को आगर मालवा, छतरपुर के अपर कलेक्टर मिलिंद कुमार नामदेव को खरगोन, बुरहानपुर के अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान को भिंड जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बनाया है। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के उप महाप्रबंधक राकेश शर्मा को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल का मुख्य महाप्रबंधक बनाकर भेजा है। (MP News)