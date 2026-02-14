MP में हर महीने महंगी हो रही बिजली, लगातार बदल रहा फ्यूल सरचार्ज

Electricity Price Hike: बिजली कंपनी ने फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) के नाम पर बीते एक साल में बिजली 3.46 फीसदी महंगी कर दी। हर महीने इसमें बदलाव किया जा रहा है। यानी जो उपभोक्ता जिस बिजली के लिए एक साल पहले 100 रुपए का बिल भुगतान कर रहा था, उसे अब उतनी ही बिजली के लिए 103 रुपए से ज्यादा देने पड़ रहे हैं।