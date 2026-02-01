MP के मंत्रालय में घुसा फर्जी IAS अफसर, खुद को बताया इंदौर में SDM, ऐसे खुली पोल

Fake IAS Caught in MP Ministry: मध्य प्रदेश मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग में शुक्रवार को एक फर्जी आइएएस का वास्तविक से आमना-सामना हो गया। फर्जी आइएएस ने असली आइएएस अफसर के सामने दो वरिष्ठ आइएएस एवं तत्कालीन इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, वर्तमान इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का नाम लेकर ट्रांसफर का दबाव बनाया। तब तक रियल आइएएस अजय कटेसरिया ने उसकी कुंडली देख पता कर लिया कि यह फर्जी है। उन्होंने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को तलब किया और पुलिस के हवाले कर दिया।