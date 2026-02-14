14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 17 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार, 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम

MP Weather Update : मौसम विभाग के मुताबिक, 16 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 14, 2026

MP Weather Update

48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम (Photo Source- Patrika)

MP Weather Update :मध्य प्रदेश से ठंड की विदाई का दौर शुरु हो गया है। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि, रात का तापमान अब कई क्षेत्रों में सर्द है। भोपाल स्थित मौसम विभाग के मुताबिक, 16 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। हालांकि, बारिश की संभावना बेहद कम है। लेकिन, आसमान में बादलों की मौजूदगी मौसम का मिजाज बदल देगी।

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के करीब 17 जिलो, जिनमें भोपाल, इंदौर, खरगोन, नर्मदापुरम, धार, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, ग्वालियर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, बेतूल, गुना समेत कुछ जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। कुछ इलाकों में तो ये 32-33 डिग्री तक दर्ज किया ज रहा है। इससे दिन में गर्मी और तपिश महसूस हो रही है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड रिकॉर्ड हो रही है।

पचमढ़ी और खजुराहो सबसे सर्द

न्यूनतम तापमान की बात करें तो पचमढ़ी और खजुराहो सबसे ठंडे बने हुए हैं। यहां रात का पारा 8-9 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। साथ ही, मंदसौर, कटनी, रीवा और राजगढ़ जैसे जिलों में भी न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है।

16 फरवरी से बदलेगा मौसम

16 फरवरी को कुछ जिलों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के अदिकतर क्षेत्रों में दिन के समय बादल छाए रहेंगे, जिससे धूप की तीव्रता कम होगी। हालांकि, न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि, बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है, जिसका सीमित प्रभाव प्रदेश में दिखेगा।

ये भी पढ़ें

Mahashivratri 2026 : रात 2.30 बजे खुलेंगे महाकाल दरबार के पट, इतनी देर होंगे बाबा के दर्शन, जाने व्यवस्थाएं
उज्जैन
Mahashivratri 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 09:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 17 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार, 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways : होली पर घर जाना बड़ा मुश्किल, कई ट्रेनों में नहीं मिल रही कंफर्म सीट

Indian Railways
भोपाल

MP कांग्रेस में भूचाल, पार्टी हाईकमान ने 4 जिलों की कार्यकारिणी को किया भंग

MP congress district executives dissolved over jumbo committees party high command
भोपाल

अब प्रशासन नहीं, सुप्रीम कोर्ट हटवाएगा भोपाल का कचरा, सख्त आदेश जारी

Adampur Waste Management Case Reaches Supreme Court NGT Bhopal mp news
भोपाल

संसद में भिड़े दो पूर्व सीएम, शिवराज और दिग्विजय के बीच हुई नोक-झोंक

Union Budget Session 2026 Moong Cluster Shivraj Singh Chouhan vs Digvijaya Singh MP News
भोपाल

सरकार ने रातों-रात किए 11 IAS अफसरों के तबादले, यहां देखें पूरी सूची

11 IAS Officers Transferred overnight in mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.