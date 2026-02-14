एमपी के 17 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार, 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम

MP Weather Update :मध्य प्रदेश से ठंड की विदाई का दौर शुरु हो गया है। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि, रात का तापमान अब कई क्षेत्रों में सर्द है। भोपाल स्थित मौसम विभाग के मुताबिक, 16 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। हालांकि, बारिश की संभावना बेहद कम है। लेकिन, आसमान में बादलों की मौजूदगी मौसम का मिजाज बदल देगी।