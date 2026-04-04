एमपी में 32 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस से खलबली, मंहगी पड़ी लापरवाही

Census 2027- भोपाल में जनगणना- 2027 की तैयारियों को लेकर नगर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। इस महत्व के कार्य के लिए आहूत महत्वपूर्ण बैठक से नदारद रहना 32 अधिकारी- कर्मचारियों को भारी पड़ गया है। निगम ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 13 सहायक यंत्रियों, 16 उपयंत्रियों, 2 सुपरवाइजरों और एक समयपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर जारी इन नोटिसों में स्पष्ट किया गया है कि बैठक में अनुपस्थित रहने से न केवल प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुआ है, बल्कि यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। सोमवार तक स्पष्टीकरण देने को कहा है। संतोषजनक उत्तर न मिलने या उपस्थित न होने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। लोकस्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने तो और भी सख्त रुख दिखाया है। विभाग ने जबलपुर के एक अधिकारी को सीधे निलंबित कर दिया। प्रभारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर और सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग, यानी दो प्रमुख पदों से अधिकारी को हटाकर भोपाल बुला लिया।