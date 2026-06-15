कठघरे में एमपी के 7 नेता, मीनाक्षी नटराजन पर भी उठे सवाल, विचलित हुआ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व

MP Congress - एमपी में राज्यसभा की सीट खोने का गम कांग्रेसियों को सालों तक सालता रहेगा। जिन 3 सीटों पर चुनाव होने थे उनमें से बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 1 सीट थी। संख्या बल के लिहाज से दोनों दलों के आधिकारिक प्रत्याशियों की जीत तय थी। शुरु से ही कांग्रेस की सीट पर प्रदेश बीजेपी की नजर लगी थी और उसने बड़ा खेल खेला। तीसरी सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारकर क्रॉस-वोटिंग का शिगूफा छेड़ दिया। टूट-फूट की आशंका से ग्रस्त कांग्रेस नेता अपने विधायकों की बाड़ाबंदी में व्यस्त हो गए और इधर बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan के कथित केस का जिक्र कर नामांकन पर आपत्ति लगाकर बाजी जीत ली। कांग्रेसी भले ही इसे चुनाव चोरी के बाद सीट चोरी का मामला बता रहे हैं पर पूरे घटनाक्रम में खुद भी घिरे हैं। प्रदेश के 7 प्रमुख नेताओं की भूमिका सवालों के घेरे में है। कुछ नेताओं के प्रति तो राष्ट्रीय नेतृत्व साफतौर पर नाराजगी भी जता चुका है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन से भी चूक हुई जिससे खुद उनके साथ कांग्रेस का भी बड़ा नुकसान हुआ। हाईकमान इस घटना से विचलित है।