“कांग्रेस नेता ने की साजिश- चैनल ने चलाया वीडियो”, मंत्री कृष्णा गौर का मीनाक्षी नटराजन केस में खुलासा

Meenakshi Natarajan Case- मध्यप्रदेश की राज्यसभा की तीसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद गरमाई राजनीति अभी ठंडी नहीं हुई है। कांग्रेस को जहां सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और मुखर हो उठी। सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अनेक नेताओं और मंत्रियों ने मीनाक्षी नटराजन केस में कांग्रेसियों को ही घेरा। प्रदेश की महिला मंत्री कृष्णा गौर ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया। मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan केस में उन्होंने दो अहम बातें कहीं- पहली यह कि किसी महिला को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस के ही नेताओं ने साजिश की, दूसरी यह कि तेलंगाना की महिला कार्यकर्ता से जुड़े मामले को एक चैनल ने भी दिखाया था। इस बीच मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में जनता की अदालत में जाने की बात कही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अब प्रदेशभर में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।