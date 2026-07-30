MP Weather : एक साथ एक्टिव हुए तीन मानसूनी सिस्टम, अगले 72 घंटे 17 जिलों में भारी बारिश

फिलहाल मानसून के रफ्तार पकड़ने के चलते प्रदेश के अधिकर क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके अबतक बारिश अपने औसत स्तर कतक नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में नए मानसूनी सिस्टम से प्रदेश के जलसंकट और धान/सोयाबीन जैसी फसलों को जीवनदान मिलने की उम्मीद है। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में चालू मानसून सीजन में अब तक औसत से 16 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 47 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे चल रहा था। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि, बारिश के इस दौर से ये कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी।