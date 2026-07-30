Bhopal news: मोटापा दूर करने के लिए कमर और कूल्हे की होगी ट्रैकिंग, घर-घर जाएंगी आशा वर्कर

लैसेट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, एमपी के भोपाल शहर सहित देश के लोगों में वजन सामान्य होने पर भी जेनेटिक कारणों से पेट और कमर पर हानिकारक चर्बी जमा हो जाती है। बीएमआइ केवल ऊंचाई और कुल वजन मापता है, जिससे डायबिटीज, बीपी और हार्ट अटैक के असली खतरे वाले मरीज छूट जाते थे। अब स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं को मेज़रिंग टेप' और डिजिटल ट्रैकिंग लॉग से लैस करेगा। वे घर-घर जाकर लोगों को सही खान-पान, जंक फूड से दूरी और शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी।