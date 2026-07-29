MP Farmers Protest- भोपाल में किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला, सीएम मोहन यादव ने बनाई वार्ता समिति

एमपी के नर्मदापुरम, हरदा, टिमरनी, नरसिंहपुर, बैतूल आदि क्षेत्रों से आए सैकड़ों किसान बेरिकेडिंग तोड़ते हुए राजधानी में प्रवेश कर गए थे। कल मंगलवार को ही उन्हें विश्वविद्यालय के पास एम्प्री तिराहे पर रोक दिया था। तभी से किसान वहीं पर जमे हैं। यह किसान अपने साथ एक सप्ताह का राशन लेकर भी आए हैं। वे सड़क पर ही दाल-बाटी बना रहे हैं और वहीं पर सो रहे हैं। बुधवार को भी सुबह से किसानों ने दाल-बाटी बनाने का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद वे बेरिकेट्स तोड़ने की कोशिश करते हुए भी दिखे। बड़ी संख्या में आए किसान एक बस के ऊपर तक चढ़ गए। प्रशासन ने उन्हें समझा-बुझाकर नीचे उतारा। बुधवार को दोपहर तीन बजे तक किसान वहीं पर डेरा जमा बैठे हैं और सीएम हाउस को घेरने की चेतावनी दे रहे हैं।