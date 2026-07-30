एमपी में एक ही दिन में पकड़े गए 4 रिश्वतखोर, लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

ग्वालियर नगर निगम में जलकार्य विभाग कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे को लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को उनके ही दफ्तर में 6 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा। हैरानी की बात ये है कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे एक दिन बाद यानी 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे। इंजीनियर सुशील कटारे के खिलाफ विभाग से पूर्व में सेवानिवृत्त हुए प्रेम पचौरी के बेटे सचिन पचौरी ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में फरियादी सचिन पचौरी ने बताया था कि वो नगर निगम में कांट्रेक्ट लेता है, उनका 36 लाख रुपए का पेमेंट लंबे समय से अटका हुआ है। उसे निकालने के लिए सुशील कटारे एक प्रतिशत के हिसाब से कमीशन मांग रहे थे। वो 30 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर पहले ही इंजीनियर सुशील कटारे को दे चुका है और गुरुवार को आखिरी किस्त के तौर पर 6 हजार रुपये देने हैं। लोकायुक्त ने जाल बिछाया और इंजीनियर सुशील कटारे को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा।