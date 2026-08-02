Bhopal news: भगवान बनकर पहुंचा चरवाहा, फ्लैट पार्किंग से 2 बच्चियों की किडनैपिंग, जंगल में बड़ी घटना टली

बताया जा रहा है कि एक बच्ची दूसरी बच्ची के घर पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की डांस रिहर्सल के लि कॉलोनी आई थी। रिहर्सल के बाद दोनों मल्टी की पार्किंग के पास छुपन-छुपाई खेल रही थीं। इसी दौरान पीछे से पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने दोनों के मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें जबरन उठा लिया और पीछे बने जंगल की ओर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही कटारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और करीब तीन घंटे तक जंगल व आसपास के खेतों में सर्चिंग अभियान चलाया। रविवार को भी उनकी तलाश की जा रही है।