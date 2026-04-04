एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कब होगा जारी, देखें ताजा अपडेट

MP Board Class 10th-12th Result : मध्य प्रदेश के लाखों स्टूडेंट अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी से मार्च के दौरान आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश के लगभग 16 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए थें। प्रदेशभर के 52 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य जारी है। 30 मार्च तक लगभग पूरे प्रदेश में कक्षा 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य संपन्न हो चुका है। वहीं कक्षा 10वीं की कॉपियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है। इसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने रिजल्ट पर बड़ा अपडेट दिया है।