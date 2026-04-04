एमपी में नर्सिंग के हजारों पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख, सैलरी-एग्जाम से जुड़ा सबकुछ

भर्ती परीक्षा में 100 सवाल होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे मिलेगा। 25 अंक के सवाल सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पर आधारित होंगे। नर्सिंग विषय के 75 अंक के सवाल होंगे। परीक्षा दो शिफ्ट में ली जाएगी। पहली शिफ्ट 10 से 12 बजे के बीच आयोजित होगी, जबकि दूसरी 3 से 5 बजे के बीच होगी। चयन लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी न्यूनतम अंक हैं। मेरिट के बाद नियुक्ति विभाग की जरूरत और सत्यापन पर निर्भर करेगी।