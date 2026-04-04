गिरफ्तारी के बाद बीमार पड़ा 12.87 करोड़ का बैंक घोटालेबाज, अब सहयोगी को ढूंढ रही CBI

जांच में सामने आया है कि, इंदौर के न्यू पलासिया (मनोरमागंज) इलाके में रहने वाले राजीव लोचन सोनी और उसके भाई विजय सोनी ने साल 2006 से 2011 के बीच एसबीआई की आरएनटी मार्ग स्थित शाखा से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कैश क्रेडिट लिमिट और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लिया था।