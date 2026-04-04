एमपी में किसानों की कर्ज माफी पर अभी निर्णय नहीं, मंत्री का बड़ा बयान

Kisan- मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी में विलंब को लेकर सूबे की सियासत गरमा रही है। प्रदेश में बारदानों की कमी के कारण गेहूं की सरकारी खरीदी की तारीखें आगे बढ़ाई जा रहीं हैं जिससे किसान आक्रोशित हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू नहीं होने से उनकी माली हालत खराब है। इधर सहकारी बैंकों का कर्ज भी जमा करना है। ऐसे में किसानों को बाजार में औने पौने दामों में गेहूं बेचना पड़ रहा है। इससे जबर्दस्त नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने किसानों में हित में राज्य में तुरंत गेहूं खरीदी शुरु करने और कर्ज व ब्याज माफी की मांग की है। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने भी यह मांग की है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट कहा कि गेहूं खरीदी और कर्ज माफी पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र से बारदानों की 50 हजार गठानें और एचडीपी-पीपी बैग को मंजूरी दी गई है।