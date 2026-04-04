भोपाल के खटलापुरा सरकार के दरबार में ‘हनुमंत जन्मोत्सव’ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

इस वर्ष महोत्सव का सबसे प्रमुख और मनमोहक आकर्षण श्री हनुमान सरकार का भव्य 'नौका विहार' रहा। सूर्यास्त के समय जब प्रभु की प्रतिमा को सुसज्जित नौका में विराजित कर जलधारा के बीच ले जाया गया, तो किनारे पर खड़े हजारों भक्तों की आँखें उस अलौकिक दृश्य को निहारती रह गईं। नौका विहार के उपरांत खटलापुरा घाट पर काशी (वाराणसी) से विशेष रूप से आमंत्रित विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की गई। ढोल-नगाड़ों, शंखनाद और सैकड़ों दीपों की जगमगाहट ने खटलापुरा घाट पर साक्षात काशी जैसा आध्यात्मिक वातावरण निर्मित कर दिया। इसके साथ ही आकाश में हुई भव्य आतिशबाजी ने उत्सव के उल्लास को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया।