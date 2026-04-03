एमपी में राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच कानूनी ‘जंग’, अगले हफ्ते सुनवाई

rahul gandhi vs kartikeya singh chouhan defamation case mp high court hearing
MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मध्यप्रदेश में कानूनी जंग छिड़ गई है। कार्तिकेय सिंह चौहान के द्वारा दायर कराए गए मानहानि केस में भोपाल MP-MPL कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और समन को चुनौती दी है। राहुल गांधी की ओर से दी गई इस चुनौती पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में एक हफ्ते बाद इस प सुनवाई होगी।
कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से दायर किए गए मानहानि केस पर भोपाल MP-MLA कोर्ट ने बीते दिनों 03 फरवरी 2026 को समन जारी करते हुए ये निर्देष दिए थे कि राहुल गांधी 10 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित हों। बताया गया है कि इससे पहले भी कोर्ट राहुल गांधी को दो बार समन जारी कर चुका था और तीसरी बार समन जारी होने के बाद कोर्ट वारंट जारी कर सकता था क्योंकि आरोपी की मौजूदगी के बिना कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही थी।
साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में चुनाव प्रचार करने आए राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स मामले में जोड़ दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में अपने बयान का खंडन किया था लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया था। इसी बात को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान ने उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस तथागत याज्ञनिक कर रहे हैं।
एमपी एमएलए कोर्ट से समन जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में इस पर प्रारंभिक सुनवाई हुई और इसे मामले को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।
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