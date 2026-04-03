MP Politics: 10 घंटे में गई कांग्रेस विधायक की सदस्यता, अब राज्यसभा सीट पर संकट

दतिया के विधायक रहते राजेंद्र भारती को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें जमानत देते हुए हाईकोर्ट में अपील के लिए वक्त दिया है। इस बीच गुरुवार को सजा का ऐलान होने के 10 घंटे के भीतर रात 10 बजे मध्यप्रदेश विधानसभा भवन के सचिवालय के दफ्तर खुले हुए थे। उसी समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी अचानक विधानसभा के सचिवालय में पहुंच गए। वहां प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा बैठे हुए थे। उनके पास दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उनका कहना था कि जिसका डर था वही हुआ। राजेंद्र भारती की सदस्यता रात में ही रद्द कर दी गई। दोनों नेता उनके चैंबर में पहुंचे और पूछा कि इतनी रात में विधानसभा क्यों खोली गई। कुछ देर बाद अरविंद शर्मा वहां से निकल गए। इसके बाद बाहर आए पटवारी ने आरोप लगाया कि रात करीब 11 बजे विधानसभा खोली गई और विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए यह कदम बीजेपी के इशारे पर उठाया गया।