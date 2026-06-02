MP Mandi Bhav: मध्यप्रदेश की मंडियों के ताजा भाव जारी, यह है अपडेट

Mandsaur Mandi Bhav-- मंदसौर कृषि उपज मंडी में भी मंगलवार को आंशिक उतार चढ़ाव देखने को मिला। मक्का 1580-2040, उड़द 5200-6640, सोयाबीन 48000-7350, गेहूं 2250-2771, चना 5350-5800, मसूर 6300-7485, धनिया 11200-13500, लहसुन 5000-17300, मैथी 5480-6700, अलसी 8125-9410, सरसो 6452-7530, तारामीरा 5610-5740, ईसबगोल 7801-13099, प्याज 350-1450, कलौंजी 7801-17650, तुलसी बीज 9590-16681, डालर चना 4400-8581, तिल्ली 8260-11560, मटर 2761-3099, असालिया 5420-6540, मूंगफली 4981-8550, जो 2000-2353, चियाबीज 14051-19850, किनोवा 4710-5151