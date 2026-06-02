मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसलाः लाखों परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ

MP Cabinet Decisions- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। कश्यप ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसे 46.80 लाख परिवारों को बड़ी सौगात मिलेगी। अब कई सालों से एक ही जगह पर रहने वाले लोगों को उनके मकान और जमीन का कानूनी अधिकार 'मुफ्त रजिस्ट्री' के जरिए मिल जाएगा। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य हो गया है। मोहन कैबिनेट ने शिक्षा, सोलर ऊर्जा, कृषि, पशुपालन और जल संरक्षण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग गई है।