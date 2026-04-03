एमपी के IAS ऑफिसर राहुल हरिदास फटिंग को केंद्र ने बुलाया, दी बड़ी जिम्मेदारी

डॉक्टर राहुल फटिंग रीवा जिले में सहायक कलेक्टर, अनूपपुर जिले में एसडीएम और शिवपुरी जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर जिले में अपर कलेक्टर रहे। वे मध्यप्रदेश खनिज निगम में कार्यपालन संचालक, खनिज संसाधन विभाग में उप सचिव, मनरेगा में अतिरिक्त आयुक्त तथा संचालक वाटरशेड भी रहे हैं। सिवनी जिले में कलेक्टर का पदभार संभाला। 30 जनवरी 2023 को बड़वानी जिले के कलेक्टर नियुक्त किए गए। यहां का उनका कार्यकाल देश-दुनिया में सराहा गया। बड़वानी जिले में कलेक्टर के रूप डॉक्टर राहुल फटिंग ने अनेक नवाचारों की शुरुआत की। नीति आयोग के मापदंडों में कमजोर सूचकांकों के कारण आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम में शामिल जिल के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया। डॉक्टर राहुल फटिंग ने खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य व कुपोषण दूर के लिए काम किया।