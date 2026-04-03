‘ChatGPT’ से पूछकर कर रहे खुद का इलाज तो सावधान ! एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

MP News: डिजिटल युग में जहां तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसका एक खतरनाक पहलू भी सामने आ रहा है। शहर में तेजी से एक नई मानसिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे विशेषज्ञ 'साइबरकॉन्ड्रिया' का नाम दे रहे है। इसमें मरीज डॉक्टर के पास जाने के बजाय इंटरनेट और एआई प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बीमारी का इलाज खोजने लगते हैं और उसी पर भरोसा कर लेते है। मनोचिकित्सकों के अनुसार, यह समस्या अब आम होती जा रही है। मरीज न केवल अपने लक्षण बल्कि ब्लड रिपोर्ट तक एआई में डालकर खुद ही बीमारी का निष्कर्ष निकाल लेते हैं और दवाइयां भी उसी आधार पर शुरू कर देते हैं।