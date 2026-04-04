bhopal news: सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना में राजभाषा की गूंज: ‘राजभाषा दैनंदिनी 2026’ का विमोचन

इस बैठक का मुख्य आकर्षण राजभाषा अनुभाग द्वारा तैयार की गई "राजभाषा दैनंदिनी 2026" का विमोचन रहा। कोहाड़े एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दैनंदिनी का लोकार्पण किया। इस संबंध में बताया गया कि यह दैनंदिनी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगी। इसमें राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, महत्वपूर्ण अधिनियम, नियम और कार्यालयीन टिप्पणियों के साथ-साथ दैनिक उपयोग में आने वाली शब्दावली का समावेश किया गया है, जिससे तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों को हिंदी में करना सुगम होगा।