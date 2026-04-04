एमपी में पत्नी ने ज्वेलरी शॉप से ‘चुराए’ सोने के टॉप्स, थाने लेकर पहुंचा पति

राकेश शर्मा ने पुलिस को सोने का टॉप्स सौंपते हुए बताया कि उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो पत्नी के टॉप्स ठीक कराने के लिए दुकान पर गए थे और पत्नी को बाहर खड़े रहने के लिए कहा था। पत्नी कब दुकान के अंदर आ गई और सोने के टॉप्स उठा लिए इसका उन्हें पता नहीं चला। घर जाकर जब सोने के टॉप्स और सोशल मीडिया पर वीडियो देखा तो सच पता चला तो तुरंत पुलिस थाने आए। पति राकेश शर्मा ने पत्नी के इलाज से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए जिसके बाद व्यापारी की सहमति से पुलिस ने टॉप्स वापस दुकानदार को दिलाए और पति-पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए उन्हें जाने दिया।