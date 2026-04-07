MP News: ‘मोबाइल फॉरेंसिक सिस्टम’ पर विवाद, PHQ और गृह विभाग में अनबन !

MP News: महज 2.50 करोड़ की खरीदी को लेकर पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के बीच आपसी अनबन शुरू हो गई है। दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा मोबाइल फॉरेंसिक के लिए एक सैलीब्राइट इनसाइट प्रीमियम नाम का ( हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर) डिवाइस खरीदा गया। जिसको लेकर गृह विभाग ने अब आपत्ति खड़ी कर दी है। गृह विभाग पत्राचार के जरिए पीएचक्यू के अधिकारियों से पूछा है कि आखिर यह डिवाइस बगैर गृह की स्वीकृति के कैसे खरीदा गया। जिसको लेकर गृह विभाग और पीएचक्यू के अधिकारियों के बीच अनबन जैसी स्थिति बन गई है।