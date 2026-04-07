एमपी में 20000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, 30000 का वेतन आधा, कांग्रेस ने साधा निशाना

Jitu Patwari- दुनियाभर की तरह ईरान इराक अमेरिका के संघर्ष का असर मध्यप्रदेश में भी नजर आ रहा है। प्रदेश में कई कंपनियां और उद्योग बंद हो गए हैं। कंपनियों और उद्योगों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। कुछ जगहों पर वेतन में कटौती की गई है और सेलरी आधी कर दी गई है। कंपनी व उद्योग संचालकों के ऐसे कदमों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने मध्यप्रदेश को बेरोजगारी और औद्योगिक बर्बादी का केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा है कि हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है जबकि जो बचे हैं उनमें से अधिकांश का वेतन भी आधा कर दिया गया है।