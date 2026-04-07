एमपी के 29 जिलों में बनेंगी 1771 नई सड़क, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

Road- मध्यप्रदेश के मजरे, टोले ओर सांदीपनि स्कूल जल्द ही सड़कों से जुड़ेंगे। इन्हें आपस में जोडऩे के लिए 7 हजार 135 सडकें बनाई जाएंगी। यह काम सुगम संपर्कता परियोजना के तहत होंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव ने परियोजना की सोमवार समीक्षा की, जिसमें तेजी से काम करने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि परियोजना अंतर्गत प्रदेशभर में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी की जा चुकी है। प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा जिलों में करीब पौने 2 हजार नई सड़कों का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया जा चुका है।