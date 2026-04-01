भोपाल में VIP सुरक्षा में बड़ी चूक, मंत्री विश्वास सारंग के बंगले में चोरी, मेडल-मोमेंटो ले उड़े चोर

MP news: मध्य प्रदेश की भोपाल में एक ऐसी वारदात हुई जिसने वीआईपी और मंत्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजधानी के क्षेत्र को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है वहीं चोरो ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, खेल मंत्री विश्वास सारंग (Sports Minister Vishvas Sarang) के सरकारी आवास में चोरी की घटना ने हड़कंप मचा दिया। टीटी नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के लिए टीम भी गठित की गई है। यह वारदात 2 अप्रैल रात की बताई जा रही है, जिसका खुलासा 6 अप्रैल की सुबह हुआ।