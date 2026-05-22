किसान की मेहनत का मिला दाम, खरबूजा बीज ने मचाया धमाल, देखें ताजा भाव

खरगोन मंडी की बात करें तो इस क्षेत्र में कपास की उपज काफी होती है। कपास के न्यूनतम भाव 8795 से 8795 के भाव में खरीदी गई। गेहूं 2141 से 2639 के भाव में खरीदा गया। चना 5600 से 7541 के भाव पर बिका। वहीं डालर चना 6105 से 8705 के भाव पर रहा। ज्वार 1950 से 1950 रही। मक्का 1560 से 2020 रुपए क्विंटल के भाव पर खरीदी गई। तुअर की बात करें तो यह 6000 से 7170 के भाव पर खरीदी गई। सोयाबीन 6790 से 7180 के भाव पर रही। मूंग 7200 से 7845 के भाव पर मंडी में खरीदी गई।