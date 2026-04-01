एमपी में 35 वर्षीय कमांडो की हार्ट अटैक से मौत, NSG की मॉक ड्रिल में बिगड़ी थी तबीयत

जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय STF कमांडो रावेंद्र भदौरिया रायसेन जिले के उदयपुरा के रहने वाले थे। वो 2011 बैच के SAF के कांस्टेबल थे और 2013 से STF में पदस्थ हुए थे। उन्होंने कमांडो प्रशिक्षण भी लिया था। वर्तमान में वह भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में रह रहे थे। 4 अप्रैल को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आतंकी पकड़ने की मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। इसमें कमांडो रावेन्द्र भदौरिया भी शामिल थे। मॉकड्रिल के दौरान अचानक रावेन्द्र की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब होने पर वो कंट्रोल रूम के पीछे बने बैरक में जाकर लेट गए। करीब एक घंटे बाद जब साथी बैरक में पहुंचे तो रावेन्द्र अचेत मिले, साथी तुरंत रावेन्द्र को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।