एमपी में 35 वर्षीय कमांडो की हार्ट अटैक से मौत, NSG की मॉक ड्रिल में बिगड़ी थी तबीयत

stf commando death mock drill heart attack
MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर हार्ट अटैक से मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। भोपाल में STF के 35 वर्षीय कमांडो की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना 4 अप्रैल की है तब NSG की मॉक ड्रिल के दौरान कमांडो की अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। साथी जब तक कमांडो को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलने के बाद पुलिस में मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय STF कमांडो रावेंद्र भदौरिया रायसेन जिले के उदयपुरा के रहने वाले थे। वो 2011 बैच के SAF के कांस्टेबल थे और 2013 से STF में पदस्थ हुए थे। उन्होंने कमांडो प्रशिक्षण भी लिया था। वर्तमान में वह भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में रह रहे थे। 4 अप्रैल को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आतंकी पकड़ने की मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। इसमें कमांडो रावेन्द्र भदौरिया भी शामिल थे। मॉकड्रिल के दौरान अचानक रावेन्द्र की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब होने पर वो कंट्रोल रूम के पीछे बने बैरक में जाकर लेट गए। करीब एक घंटे बाद जब साथी बैरक में पहुंचे तो रावेन्द्र अचेत मिले, साथी तुरंत रावेन्द्र को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अमेरिका के हावर्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया। इसमें हार्ट अटैक के कई मामलों में देखा गया है कि छोटे-छोटे संकेत आपको सिग्नल देते हैं कि आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन लोग इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते है। हार्वर्ड ने हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश किया। यह रिसर्च उन्होंने महिलाओं पर किया जिसमें, 95 फीसदी महिलाओं ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के एक महीने पहले से ही सबकुछ ठीक नहीं था। इस रिसर्च में यह भी खुलासा किया गया है कि दो सबसे मामूली से दिखने वाले संकेत होते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और वह हैं हमेशा थकान महसूस करना और नींद न आना।
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