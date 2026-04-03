एमपी में बेटी की चिता की राख ठंडी होने तक चुप रहा पिता, दो दिन बाद बोला- ‘बेटी को मार डाला’

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला की मौत के दो दिन बाद उसके पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि पति व ससुरालवालों पर जहर देकर हत्या की है। हैरानी की बात ये है कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बेटी की मौत के बाद पिता उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था और तब उसने बेटी की मौत को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए और न ही पोस्टमार्टम को लेकर चर्चा की। अब पुलिस ने महिला की चिता की राख व हड्डियां जब्त कर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है।