पहले बच्ची के नाक-मुंह में ठूंसी रूई..फिर मां ने खुद लगाया फंदा, 1 लाख का बिजली बिल है बकाया

मृतका कीर्ति की सास ने बताया कि कीर्ति ने सुबह परिवार के साथ पूजा-अर्चना की थी। इसके बाद वो बच्ची को खिला रही थी और बड़ी बहू भी घर पर थी। कुछ देर बाद वो बाजार चली गईं और बड़ी बहू मंदिर चली गई, जिसके कारण कीर्ति बच्ची के साथ घर पर अकेली थी और इसी दौरान उसने अपनी जान दे दी। जब वापस घर लौटे तो कीर्ति फांसी के फंदे पर झूली हुई थी और बच्ची की नाक-मुंह में रूई ठूंसी हुई थी। तुरंत पड़ोसियों की मदद से कीर्ति को फंदे से उतारा और कीर्ति व बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने कीर्ति को मृत घोषित कर दिया, बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया है।