बेटी को मौत के मुंह से खींच लाई मां, खुद की नहीं बचा पाई जान

mp news: कहते हैं कि जब भी बच्चों पर कोई संकट आता है तो मां बच्चों की ढाल बन जाती है और अपनी जान की बाजी तक लगा देती है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के सतना जिले से सामने आया है। जहां बेटी को जान बचाते-बचाते एक मां ने अपनी जान गंवा दी। बेटी को अपनी आंखों के सामने गहरे पानी में डूबता देख मां ने खुद पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह से बेटी को सुरक्षित बचाकर किनारे तक पहुंचा दिया लेकिन खुद गहरे पानी में फंसकर डूब गई। घटना जिले के बठिया कला ग्राम पंचायत की है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला के शव को खदान के पानी से बाहर निकलवाया। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है।