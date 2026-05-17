11153 किसानों के हुए थे पंजीयन, 4932 किसानों को बिका गेंंहू



रबी विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में समर्थन मूल्य पर एफएक्यू गुणवत्ता के गेहूं का उपार्जन 15 अप्रैल से प्रारम्भ हुआ। 15 मई तक जिले के 34 केन्द्रों पर 4932 किसानों से 4 लाख 33 हजार 669 क्विंटल ही गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु 30 अप्रैल से पूर्व बड़े किसान (दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले) के स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे, जब बड़े किसानों के स्लॉट बुक होना शुरू हुए और शासन स्तर से 23 मई तक स्लॉट बुक करने की तारीख घोषित की तो किसानों को काफी राहत मिली लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति हो गई और किसान स्लॉट बुक कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जिले में अभी भी 6221 किसान अभी ऐसे हैं जिनके स्लाटॅ बुक नहीं हुए हैं।