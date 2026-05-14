मुरैना में रात में पिता के साथ सोई बच्ची का सुबह 700 मीटर दूर गड्ढे में मिला शव

गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे एक चरवाहे को एक गड्ढे में बच्ची के पैर नजर आए। उसने तुरंत गांववालों को इसके बारे में बताया जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ऋषिकेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बच्ची का शव गांव से करीब 700 मीटर दूर एक गड्ढे में मिला। पुलिस के अनुसार, पत्थर से सिर कुचलकर बालिका की हत्या की गई है। बालिका के हाथ साफी से बंधे हुए थे, इससे लगता है कि बच्ची की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस ने साफी व खून से सने हुए पत्थर को जब्त कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा हर पहलू पर जांच की जा रही है। पुलिस टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। बालिका के परिवार में इस घटना के बाद मातम छाया हुआ है।