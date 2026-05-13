जहरीला पानी पीने पर तीन मोर और दो गोवंश की मौत



ग्रामीणों ने बताया कि नूराबाद, बानमोर क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को टैंकरों से सेवा गांव के पास सांक नदी में छोड़ा जा रहा है, उसके चलते नदी का पानी जहरीला हो गया है। उस पानी के पीने से तीन मोर व दो गोवंश की मौत हो गई, वहीं दस दिन पूर्व दो नील गाय की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे वन विभाग के स्टाफ को मृत मोर को उठाने नहीं दिया और मोरों को लेकर ग्रामीण नेशनल हाईवे क्रमांक 44 टेकरी पर पर पहुंचे और फर्श बिछाकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर एडीएम अश्विनी कुमार रावत, एसडीएम भूपेन्द्र ङ्क्षसह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया लेकिन वह नहीं माने। जब एडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तब 12 बजे के धरने पर बैठे ग्रामीण दो बजे खड़े हुए। उसके बाद मृत मोर वन विभाग को सौंप दी। वन विभाग ने पीएम कराकर जांच शुरू कर दी है। आंदोलन में भाजपा नेता योगेन्द्र मावई, धनेला सरपंच मुन्ना सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।