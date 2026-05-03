जौरा में ईनामी शराब तस्कर के घर पर की फायरिंग



यहां बता दें कि दो दिन पूर्व डोंगरपुर गांव में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त की थी, आरोपियों को शक था कि उक्त शराब भाजपा नेता रविन्द्र सिंह सिकरवार ने पकड़वाई थी, इसी शक में चंद्रपाल, धारा, राजीव और संजय सहित अन्य आरोपी जौरा पहुंचे। उन्होंने सिकरवार के घर के बाहर दो-तीन राउंड फायर किए। मोहल्ले के लोगों ने कुछ आरोपियों को पकड़ा, लेकिन राइफल, पिस्टल व वाहन छोडकऱ फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर रही है। मौके से तीन रायफल जब्त की गई हैं, जिनको आरोपी छोडकऱ भाग गए थे।