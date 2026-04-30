जिले में रफ्तार नहीं पकड़ रहा गेंहू उपार्जन कार्य



रबी विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में समर्थन मूल्य पर एफएक्यू गुणवत्ता के गेहूं का उपार्जन 15 अप्रैल से प्रारम्भ हो चुका है। 28 अप्रैल तक जिले के पंजीकृत 11153 किसानों में से मात्र 1242 किसानों से 55068 क्विंटल गेहूं का उपार्जन ही हो सका है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु वर्तमान में किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। जिसके चलते किसान ऑनलाइन सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। सांटा गांव के एक दर्जन से अधिक किसानों के अभी तक स्लॉट बुक नहीं हो सके हैं, वह आए दिन ऑनलाइन सेंटर पर पहुंच रहे हैं लेकिन अभी तक स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। इनकी खरीद चैना सोसाइटी पर होनी हैं।