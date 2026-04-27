अनोखी शादी: 42 वर्षीय महिला ने ‘ठाकुर जी’ से रचाया विवाह, गांव में गूंजा ‘राधे-राधे’

MP News: मुरैना के पास खडिय़ाहार गांव में बीते दिन आस्था, संवेदना और सामाजिक सहभागिता का अनोखा संगम दिखा। गांव के मंदिर में एक अनोखा विवाह हुआ। पुराने देवालय स्थित श्री ठाकुर जी महाराज से एक 42 वर्षीय युवती का विवाह संपन्न कराया गया। मंदिर में विराजित ठाकुर जी (भगवान श्रीकृष्ण) से गांव की मानसिक रूप से अस्वस्थ रेखा तोमर का लगाव कुछ ऐसा बढ़ा कि वह सांसारिक जीवन से कट कर उनकी भक्ति में रम गई। परिवार और ग्रामीणों ने उसकी इसी आस्था को सम्मान देते हुए भगवान को ही उसका वर मान लिया। फिर गांव ने तय किया कि रेखा का विवाह पूरे रीति-रिवाज से ठाकुर जी से कराया जाएगा।