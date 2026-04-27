हेलमेट पर सख्ती: नियम तोड़ा तो जुर्माना, पकड़े गए तो सीधे लाइसेंस कैंसिल

Helmet Wearing Mandatory: मध्यप्रदेश की सड़कों पर पिछले साल सड़क हादसों में 15 हजार 607 लोगों की जान गई है। इनमें करीब 50 प्रतिशत दो पहिया वाहन सवार रहे हैं। पुलिस की नजर में इन वाहन चालकों ने हेलमेट पहनने में लापरवाही बरती थी। यह गलती वाहन चालकों की जान का खतरा नहीं बने पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में पुलिस दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाएगी। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं होगा बल्कि उनका ड्रइाविंग लाइसेंस निलंबित होगा। यह अभियान रविवार से शुरू हुआ है और 10 मई तक चलेगा। अभियान के पहले दिन शहर में 52 दो पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है।