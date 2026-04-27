एमपी विधानसभा में महिला आरक्षण पर तकरार, कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट

MP Vidhansabha- संसद में महिला आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा में आज विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें सीएम मोहन यादव 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम के तहत परिसीमन के आधार पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प पेश कर रहे हैं। सदन में विषय पर चर्चा हो रही है। ‘नारी शक्ति वंदन’ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस के विधायक सदन से वॉकआउट कर चुके हैं। विशेष सत्र की शुरुआत में विख्यात गायिका आशा भोंसले सहित दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें विधानसभाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व सीएम डॉ. मोहन यादव शामिल हुए।