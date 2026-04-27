मेट्रो ट्रेन की ‘टिकट व्यवस्था’ में बड़ा बदलाव, राउंड ट्रिप में मिलेगी विशेष छूट

आगामी समय में मेट्रो रेल आमजन के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाएगी। अभी एम्स से सुभाष नगर तक सात किमी लंबाई में मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है। दिन में ये करीब पांच घंटे रनिंग कर रही है। सुबह करीब 11 बजे शुरू होकर शाम सवा चार बजे तक ये चल रही है। इस डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने के के लिए यात्रियों को विशेष रियायत भी दी जाएगी। मेट्रो रेल वॉलेट में जमा की गई राशि का उपयोग केवल मेट्रो टिकट खरीद के लिए ही किया जा सकेगा, यह राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।